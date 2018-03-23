На юге Франции террорист взял заложников в супермаркете, погибли два человека
Сегодня, 23 марта, в городе Треб, что на юге Франции, в одном из городских супермаркетов вооруженный человек захватил заложников.
Об этом сообщает Le Telegramme.
Согласно информации издания, вооруженный человек вошел в супермаркет примерно в 11:15, после чего изнутри послышались выстрелы. Сообщается, что один из сотрудников супермаркета был убит террористом.
Фото: twitter.com
"Люди ранены, сквозь стекла супермаркета видно, что они лежат на полу магазина", - сказал источник.
Инцидент уже прокомментировало МВД Франции. В официальном Twitter ведомства появилось сообщение, согласно которому полиция продолжает работать на месте происшествия. Приоритетом операции является спасение заложников.
Фото: twitter.com/Place_Beauvau
Мэр города заявил, что к настоящему моменту все заложники уже освобождены и в супермаркете остался только сам преступник и один полицейский. Точное количество пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным погибли два человека.
Французские власти назвали инцидент терактом. Известно, что в момент захвата заложников преступник заявлял, что является сторонником террористической организации "Исламское государство".
По неподтвержденным данным, перед захватом заложников в супермаркете тот же злоумышленник открыл из машины огонь по полицейским. Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.
Ранее "Страна" сообщала, что во Франции задержали четверых участников смертельной атаки на Charlie Hebdo.
Также во Франции сегодня поминают погибших во время теракта в Париже в 2015 году.