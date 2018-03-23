Сегодня, 23 марта, в городе Треб, что на юге Франции, в одном из городских супермаркетов вооруженный человек захватил заложников.

Об этом сообщает Le Telegramme.

Согласно информации издания, вооруженный человек вошел в супермаркет примерно в 11:15, после чего изнутри послышались выстрелы. Сообщается, что один из сотрудников супермаркета был убит террористом.

Фото: twitter.com

"Люди ранены, сквозь стекла супермаркета видно, что они лежат на полу магазина", - сказал источник.

Инцидент уже прокомментировало МВД Франции. В официальном Twitter ведомства появилось сообщение, согласно которому полиция продолжает работать на месте происшествия. Приоритетом операции является спасение заложников.

Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Мэр города заявил, что к настоящему моменту все заложники уже освобождены и в супермаркете остался только сам преступник и один полицейский. Точное количество пострадавших пока неизвестно. По предварительным данным погибли два человека.

Французские власти назвали инцидент терактом. Известно, что в момент захвата заложников преступник заявлял, что является сторонником террористической организации "Исламское государство".

По неподтвержденным данным, перед захватом заложников в супермаркете тот же злоумышленник открыл из машины огонь по полицейским. Один из них был ранен. Есть версия, что речь идет о двух не связанных между собой происшествиях.

Ранее "Страна" сообщала, что во Франции задержали четверых участников смертельной атаки на Charlie Hebdo.

Также во Франции сегодня поминают погибших во время теракта в Париже в 2015 году.