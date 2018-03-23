В Киеве представители "Нацкорпуса" разблокировали здание завода АТЕК, где с утра проводились обыски силами полиции.

В ответ "Нацкорпус" заблокировал в помещении правоохранителей.

Спустя несколько часов, националисты выпустили силовиков через коридор позора под улюлюканье. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места события.

В данный момент представители "Нацкорпуса" входят в офис, где будут оценивать ущерб, нанесенный действиями, связанными с блокированием объекта.

В Нацкорпусе считают, что под натиском огромной толпы власть побоялась идти на обострение, но расслабляться рано. Это был первый пробный удар по националистам - день ещё не закончился.

Напомним, в пятницу, 23 марта, в Нацкорпусе заявили, что полиция блокирует их центральный штаб в Киеве на проспекте Победы, 83. Здесь, на заводе АТЕК находится тренировочная база "Азова". Активисты партии рассказали журналистам, что блокада началась после заявления лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого, который назвал дело Савченко "политическим цирком" и усомнился в версии следствия.