Президент Петр Порошенко на открытии детского сада в Ровенской области рассказал о войне на Донбассе, децентрализации и безвизе с Катаром.

Видео обнародовано на странице президента в Facebook.

"Дорогие дети, дорогие друзья, которые пришли посмотреть садик,...с 2014 года, когда было принято решение, что садик, наконец, достроят, эти детки ждут. Вы спросите меня, а почему же раньше не строились школы, дороги, освещение улиц. Как это получилось, что раньше на все это не было денег. А сейчас во время войны, во время испытаний, которые проходит наше государство, это первый приоритет? А ответ простой, как я и обещал, на предвыборной кампании, мы сделаем децентрализацию и все деньги, которые концентрировались в Киеве. придут к территориальным громадам", - сказал президент.

Он пояснил, что в Ровенской области с начала года открыто уже три детских сада.

Также он рассказал детям, что на этой неделе он договорился об упрощении визового режима с Кувейтом и Катаром. "Приезжаешь на границу, тебе штампуют визу в паспорт - заходи", - сказал президент.

После этого он упомянул, как сегодня утром был подписан договор с лоукостером Ryanair, где он присутствовал, и цены на авиабилеты в Европу будут стоить от 10 до 40 евро.

По словам президента, это говорит о европейском выборы и европейском будущем Украины, которая сказала окончательное прощал Советскому союзу. И Украину не остановит ни российская агрессия, ни пятая колонна.

Во время выступления президента с крыши здания под ноги, вероятно, его охраннику упала большая сосулька. Само выступление сопровождалось посторонними звуками, которые слышны на видео - капелью, лаем собак и криками петухов.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что 23 марта руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландским лоукостером Ryanair. На церемонии, которая прошла в одном из терминалов аэропорта "Борисполь", присутствовал президент Петр Порошенко.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Донбассе и миротворческую миссию.