Бразильскому легионеру донецкого Шахтера Исмаили, получившему свой первый вызов в национальную сборную Бразилии, и который, таким образом, сыграет товарищеский матч против сборной России, устроили в команде потрясающий прием.

Защитник Шахтера прошел традиционный для всех новичков обряд посвящения. Он забрался на стул, и спел незатейливую песню, которую подхватила и вся команда. Бразильские футболисты даже устроили импровизированные танцы во время исполнения песни.

Фото с церемонии посвящения Исмаили выложил в своем Instagram.

В составе "пентакампеонов" футболист "горняков" заменит игрока "Ювентуса" Алекса Сандро, который почувствовал дискомфорт в ноге на первой тренировке сборной в Москве.

Исмаили поет на стуле, фото: instagram.com/explore/tags/исмаили/

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в составе сборной Бразилии Исмаили получил престижный номер Неймара.