Сегодня в Николавеском СИЗО скончался Дмитрий Леонов, арестованный по делу так называемой "ОПГ Михаила Титова" или ОПГ "Мультика".

Об этом "Новостям-N" сообщил источник в пенитенциарной службе.

Тело было обнаружено в камере около 11.30. По словам источника, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Более точная информация будет получена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

В отличие от Мариупольского СИЗО, где Леонов содержался в одиночной камере, в Николаеве его поместили общую.

В пресс-службе прокуратуре Николаевской области подтвердили факт смерти Дмитрия Леонова. На данный момент в СИЗО выехал заместитель прокурора Николаевской области вместе с коллегами и выясняют ситуацию происшествия. Пока в прокуратуре не говорят о причинах гибели Леонова и квалификации происшествия, сообщает "Преступность.net".

По словам собеседника издания в СИЗО, сокамерники Леонова утром не смогли его разбудить, позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач СИЗО вызвал карету скорой медпомощи. Прибывшие медики констатировали смерть. Врачи предполагают, что причиной смерти мог стать отрыв тромба. Признаки насильственной смерти отсутствуют.

У Дмитрий Леонова осталась жена и двое несовершеннолетних детей. В свое время он был помощником ныне покойного народного депутата Украины от КПУ Николая Дзарданова.

29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении "Техноконтракта", а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым (известным также как "Мультик").

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко.

В ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева.

На минувшей неделе Титова и Леонова из Мариупольского СИЗО привезли в Николаев — якобы для проведения следственных действий. При этом документально это никак не было оформлено. Более того, согласно существующему Положению, арестованных запрещается перевозить из одного города в другой в автомобиле — только путем этапирования. Вот уже неделю Титов и Леонов содержатся в Николаевском СИЗО, при этом никаких следственных действий с ними не проводится.