В Киеве неизвестный сообщил о "минировании" галереи PinchukArtCentre. Об этом сообщает ресурс "Киев.Оперативный".

"На месте все службы реагирования. Информация проверяется", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

PinchukArtCentre - это центр современного искусства, который размещается в Бессарабском квартале на 6 этажах. Он объединяет выставочные залы на 4-х этажах, зал video-lounge и кафе на 6-м этаже. Кроме масштабных проектов арт-центр проводит краткосрочные выставки новых работ украинских художников.

Как сообщает "Информатор", в здании нашли подозрительный предмет. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали. Территорию по периметру входа оградили лентой.

Взрывотехники осматривают предмет, чтобы выявить угрозу. Для разминирования используют робота-сапера.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", 22 марта киевские правоохранители задержали злоумышленника, который позвонил в полицию и сообщил, что готовит теракт в Верховной Раде в поддержку народного депутата.

А 20 марта сотрудники СБУ совместно с полицией разоблачили в Киеве мужчину, который сообщил о заминировании здания департамента МВД и одной из центральных улиц столицы.