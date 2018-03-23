Фоюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", от которого следует отказаться в пользу анкетирования у семейного доктора.

Об этом на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", – написала она.

В поддержку своего заявления и.о. министра приводит ряд аргументов.

"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть, – пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", – пишет она.

По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек.

"Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства", – подчеркнула и.о. министра. В своем сообщении она описала, как проходит диагностирование туберкулеза в "цивилизованных странах".

В цивилизованных странах, по ее словам, на осмотре у семейного врача (или терапевта, или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

"Если врач видит потребность – он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни, и пациент сможет начать лечиться", – резюмировала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что люди Ляшко хотели подкупить миллионершу Супрун "однушкой" в Вишневом.

Также Супрун объявила об отмене талонов на прием к врачу, а также медицинских карт студента и ребенка.