Между освобождением в России Надежды Савченко и тем, когда Верховная Рада дала добро на ее арест, прошло ровно 666 дней. Об этом пишет УНИАН.

Савченко 25 мая 2016 года была помилована указом президента России. В тот же день на президентском самолете Петра Порошенко ее доставили из Ростова-на-Дону в аэропорт Борисполь(Киев).

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Между этими датами прошло 666 дней.

При этом есть и другие совпадения. Так, 22 марта 2016 года российский суд приговорил Надежду Савченко к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей

"Страна" ведет онлайн-репортаж того, как 23 марта Шевченковский суд избирает меру пресечения Надежде Савченко.

Как сообщала "Страна", народный депутат Надежда Савченко во время выступления в Шевченковском суде Киева объявила голодовку.