В Москве увидела свет книга "Лобановский" - о легендарном тренере сборной СССР и киевского "Динамо" Валерии Лобановском. Ее автором стал спортивный журналист и историк Александр Горбунов, который хорошо знал нашего великого тренера.

Об этом сообщает портал Чемпионат.

"Процесс создания книги проходил достаточно долго и занял несколько лет. Хоть я и был хорошо знаком с Валерием Васильевичем, все равно искал дополнительный материал о нем. Сам процесс написания занял три года. С недавних пор у издательства "Молодая Гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей" появилась спортивная линейка. Там уже присутствуют книги об Анатолии Тарасове, Льве Яшине, Константине Бескове, а теперь есть и о Лобановском.

О Лобановском-тренере известно и сказано довольно много.Таких тренеров, как он, - единицы. В отечественном футболе можно выделить трех таких тренеров: Борис Аркадьев, Виктор Маслов и Валерий Лобановский. В этой книге впервые будет рассказано довольно детально о Лобановском как о человеке. Каким он был, что у него за семья, какие были взаимоотношения с друзьями, чем увлекался, что любил. Это должно быть интересно. Также есть небольшой рассказ о том, как мы с Валерием Васильевичем писали книгу "Бесконечный матч".

У каждого времени свои герои, но есть такое понятие, как постоянные герои. Недавно в одном из интервью Леонид Слуцкий (экс-тренер ЦСКА - Прим.Ред.) упомянул Лобановского как человека, сделавшего огромный вклад в развитие мирового футбола. Молодые люди, которые любят футбол и имеют отношение к нему, обязательно проникнутся историей жизни героев прошлых времен, если о них чаще вспоминать", - рассказал Александр Горбунов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на стадионе Лобановского начали капитальный ремонт перед финалом Лиги чемпионов.