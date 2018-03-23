На следующей неделе Украина попрощается с морозами и встретит тепло. Об этом в своем блоге сообщила метеоролог Наталия Диденко.

"26-27 марта потепление будет продолжаться, и на протяжении дня ожидается +1...+8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы", - заявлено в сообщении.

По словам метеоролога, 28-29 марта потепление достигнет дневных +7...+14 градусов, на юге Украины ожидается +10...+17 градусов. Дожди наиболее вероятны в среду-четверг в западных и северных областях.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, когда в Украине начнется постепенное потепление.

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