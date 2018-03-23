В Одессе в районе Французского бульвара обнаружили тело курсанта с огнестрельным ранением в голову.

Об этом сообщает "Думская".

Тело 19-летнего парня было обнаружено на склоне. Во время осмотра места происшествия рядом с телом нашли оружие, похожее на переработанный сигнальный пистолет.

Предварительная причина - самоубийство.

По данным СМИ, погибший - это курсант 3-го курса факультета ракетно-артиллерийского вооружения Военной академии.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Оружие и тело погибшего направлены на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, что рано утром в пятницу, 23 марта, в Одессе загорелся подземный паркинг.

Как сообщала "Страна", в Одессе напали на журналистов во время съемок сюжета о демонтаже киоска.