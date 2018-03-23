Лидер "Нацкорпуса" народный депутат Андрей Билецкий (внефракционный) прокомментировал обыски в зданиях АТЭК в Киеве, на Святошино, где расположен штаб политсилы.

По его словам, все происходящее "политическая провокация, а не правовые действия".

"Сегодня в 6 утра была захвачена Рекрутинговая база полка "АЗОВ"- наш дом, который мы восстановили из руин разрушенного завода. Наш дом, который через себя пропустил как минимум, полторы тысячи добровольцев на фронт, который сейчас дает приют ребятам, которые занимаются порядком на улицах", - сказал он.

По его словам, силовики не показали ни одного документа, в котором были бы указаны основания, по которым происходят обыски.

Кроме того, он добавил, что точно не известно, какая именно правоохранительная структура проводит эти незаконные действия.

"Я не знаю точно, кто здесь есть, но как минимум можем сказать, что это спецподразделение МВД "КОРД", - добавил Билецкий.

Также он добавил, что спецназовцы выломали двери и ограбили помещения. "Были сломаны все двери, украденны вещи. Ужасно то, что они украли ордена людей, которые воевали за эту страну", - подчеркнул он.

Кроме того, Билецкий не исключает, что в помещение могли что-то подбросить, "какие-то очередные" гранаты Савченко ". "Их задача сегодня - политическая провокация, а не правовые действия", - подытожил он.

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Ранее спикер Нацполиции Ярослав Тракало заявил, что обыски проводятся по решению суда, но отказался уточнять, связаны ли они с партией.

"Следственные действия проводятся по решению суда сотрудниками Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", — сказал он.