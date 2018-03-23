В Украине цена на газ может быть снижена тогда, когда страна нарастит свою газодобычу и перестанет импортировать топливо.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает "Укринформ".

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастило добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс ориентировочно в 2020 году.

"Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", - добавил Гройсман.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пенсионерам рассылают извещения об отмене субсидий.

Также МВФ причислил Украину к странам с рыночной экономикой.