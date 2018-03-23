Сегодня, 23 марта, сборная Украины проведет свой первый товарищеский поединок в новом сезоне. Соперником наших парней будет сборная Саудовской Аравии. Начало игры в 20.50 по киевскому времени. Ее покажут каналы Футбол 1 и ТРК Украина.

Перед матчем, глава Комитета национальных сборных Мирон Маркевич заявил, что встречи с арабами и Японией - это не время для экспериментов. По его мнению, это как раз хороший шанс начинать наигрывать основу, передает Футбол 1.

"Все-таки наши соперники, это два участника чемпионата мира, поэтому, наверное, нам следует ожидать, что сборная, по крайней мере, покажет хороший футбол.

Стоит Шевченко экспериментировать в этих матчах? Я не думаю, что стоит экспериментировать. Надо наигрывать состав, который будет играть постоянно, потому что стабильность состава - это, наверное, залог успеха.

Соперники? Это команды техничные, которые умеют играть в футбол. Надо серьезно к ним отнестись. Думаю, что такие команды надо обыгрывать", - заявил Мирон Маркевич.

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины перед матчем с Саудовской Аравией потеряла форварда Гента.