Китайские СМИ получили директиву от регулятора, согласно которой сайтам запрещается публиковать или распространять видеоролики, которые "искажают, высмеивают или пренебрежительно относятся к работам классической литературы и искусства". Об этом сообщает Китайское госагентство новостей Xinhua.

В частности, согласно директиве, сайты не должны произвольно повторно редактировать или перезагружать работы, радио- и телепрограммы или оригинал онлайн-подкастов.

Директива также просит местные органы пристально следить за повторно редактируемыми программами, включая те, которые загружены обычными гражданами, и удалять те, которые являются "проблемными".

Программных продюсеров просят проверять квалификацию потенциальных спонсоров перед подписанием контракта и не сотрудничать с ведомствами, которые предлагают программы без лицензии.

По данным агентства Reuters, директива была обозначена как "очень срочная" для исполнения.

Отмечается, что несмотря на сильную цензуру, в Китае существуют много онлайн-блоггеров, которые довольно часто освещают различные события с юмором. Однако зачастую их посты удаляются.

Это решение принято после того, как китайский парламент отменил ограничения срока пребывания на посту лидера Китая Си Цзиньпина. Коммунистическая партия Китая также решила увеличить влияние на медиа, передав контроль над кино и новостями мощному отделу по публикациям.

Ранее "Страна" писала о том, что Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР.

Также мы писали, что вслед за Facebook и Instagram в Китае заблокировали WhatsApp.