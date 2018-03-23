Украина заняла 30-е место в ТОП-50 армий мира
Украина заняла 30-е место в рейтинге "50 самых могущественных вооруженных сил мира" по версии журнала Newsweek.
Оборонный бюджет Украины оценили в $4,88 млрд. Общая численность военных: 1, 182 млн человек. Самолетов: 238. Танков: 2 449. Бронированных боевых машин: 8 217. Морских суден: 25. При этом авианосцев и подводных лодок нет. Индекс мощности: 0,5664.
Фото: newsweek.com
29-е место в рейтинге заняла Швеция, 31-е - Мьянма.
В пятерку самых сильных армий мира вошли силы США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге идут Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин, предпоследнюю - белорусская армия.
Напомним, что в мае-июне 2018 года для прохождения службы в Вооруженные силы Украины планируется призвать до 500 офицеров запаса.
Как сообщала "Страна", украинский генерал отчитался новому советнику о создании логистического центра, как у НАТО.