Украина заняла 30-е место в рейтинге "50 самых могущественных вооруженных сил мира" по версии журнала Newsweek.

Оборонный бюджет Украины оценили в $4,88 млрд. Общая численность военных: 1, 182 млн человек. Самолетов: 238. Танков: 2 449. Бронированных боевых машин: 8 217. Морских суден: 25. При этом авианосцев и подводных лодок нет. Индекс мощности: 0,5664.

Фото: newsweek.com

29-е место в рейтинге заняла Швеция, 31-е - Мьянма.

В пятерку самых сильных армий мира вошли силы США, России, Китая, Индии и Франции. За ними в рейтинге идут Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.

Последнюю позицию в топ-50 армий мира заняли вооруженные силы Филиппин, предпоследнюю - белорусская армия.

Напомним, что в мае-июне 2018 года для прохождения службы в Вооруженные силы Украины планируется призвать до 500 офицеров запаса.

Как сообщала "Страна", украинский генерал отчитался новому советнику о создании логистического центра, как у НАТО.