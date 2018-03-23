На борту балкера Sage Amazon в Порт-Даниель (Канада) трагически погиб украинский капитан.

Об этом сообщает Sea farers journal.

Он упал с трехметровой высоты на спину, в результате чего получил серьезную травму головы.

Команда балкера вызвала медиков. Они приехали на судно в кратчайшие сроки. Но полученная моряком травма была несовместима с жизнью. Группа парамедиков не смогла спасти украинца и констатировала его смерть.

Погибшему было 54 года. Несчастный случай произошел, когда судно стояло на якоре в Порт-Даниель (провинция Квебек, залив Святого Лаврентия). Балкер Sage Amazon прибыл, чтобы взять груз цемента.

Ранее "Страна" сообщала, что ушло в суд дело о неосторожном убийстве бывшим милиционером - моряка в день его рождения.

Также подозреваемого в зверском убийстве матроса ВМС арестовали без права на залог.