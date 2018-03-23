Народный депутат Надежда Савченко во время выступления в Шевченковском суде Киева, который сегодня избирает ей меру пресечения, объявила голодовку.

Она заявила, что к ней ежедневно более 20 обращений граждан, правоохранителей, судей просят ее о помощи, как народного депутата.

"Я остаюсь в Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что они боятся украинского народа. Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме я еще раз оглашу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", - заявила Савченко.

Напомним, 23 марта Шевченковский суд Киева избирает меру пресечения для задержанной вчера Надежды Савченко. Прокуратура требует ее ареста без права внесения залога.

Накануне Верховная Рада сняла с Героя Украины неприкосновенность. Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день вручил Савченко "пидозру" в подготовке терактов и свержения власти. Ночь опальная нардеп провела в следственном изоляторе СБУ.

"Страна" ведет онлайн-репортаж событий вокруг Надежды Савченко.