В Киеве произошло ДТП возле торгового центра Skymall на проспекте Бандеры, три человека пострадали, один госпитализирован.

Об этом сообщает "Еспресо".

"Прямо на остановке возле ТЦ Skymall маршрутный автобус въехал в троллейбус. В результате столкновения пострадали три человека - пассажиры общественного транспорта. Двум людям медики оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

Фото: espreso.tv

После ДТП троллейбус уехал с места происшествия, не получив значительных повреждений. Как видно на фотографиях с места происшествия, маршрутный микроавтобус "Богдан А092", следовавший по маршруту №180, получил повреждения правой стороны лобовой части.

Как сообщала "Страна", 10 марта драйвер службы Uklon на новеньком чужом авто угодил в ДТП на проспекте Бандеры в Киеве.

Также сообщалось, что более десяти человек пострадали в результат столкновения маршруток в Луцке.