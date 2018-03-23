Полицейские проводят следственные действия на территории завода "АТЭК", на которой располагается офис партии "Национальный корпус".

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию спикера Нацполиции Ярослава Тракало.

Представитель полиции подтвердил, что следственные действия проводятся по решению суда, но отказался уточнять, связаны ли они с партией.

"Следственные действия проводятся по решению суда сотрудниками Главного следственного управления департаментов защиты экономики и внутренней безопасности", — сказал он.

В заявлении, опубликованном пресс-службой политической силы, сказано, что обыски проводятся незаконно и без присутствия следователей и понятых. В партии также обвинили силовиков во взломе входных дверей в помещение.

Фото: facebook.com/politicalpartynationalcorps

Ранее "Страна" сообщала, что штаб Нацкорпуса в Киеве блокирует полиция.

Также появились фото радикалов Нацкорпуса и С14, которые дежурят под судом по Труханову.