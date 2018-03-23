Сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции проводят обыски в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства. Целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове", - сообщает прокуратура.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Отмечается, что все следственные действия санкционированы районными судами Харькова и проводятся с соблюдением законодательства.

В пресс-службе Харьковского горсовета отказались давать комментарии по этому поводу.

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