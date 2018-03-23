Материалы дела о "жучках" в кабинете Холодницкого находятся у Луценко - СМИ
Материалы дела об обнаружении прослушивающих устройств в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого находятся у генпрокурора Юрия Луценко.
Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
"Дело находится у Луценко", - заверил источник.
Кроме того, источник добавил, что заявление в связи с обнаружением "жучка" также находится у генерального прокурора.
Напомним, прослушивающее устройство в кабинете гласы САП было обнаружено еще 6 марта. "Жучок" был установлен в аквариуме.
Ранее "Страна" писала о том, что Луценко пообещал на следующей неделе рассказать о "жучках" в кабинете Холодницкого.
Также мы разбирались в том, что стоит за скандалом с "прослушкой" Назара Холодницкого.
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