Лоукостер Ryanair изучит возможность организации внутренних авиаперевозок в Украине.

Об этом во время церемонии подписания договоров с аэропортами "Борисполь" и "Львов" заявил CEO Ryanair Майкл О'Лири, передает 112 Украина.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что обратился к перевозчику с просьбой изучить возможность конкурентных перевозок внутри Украины, на что О’Лири сказал, что возможность открытия внутренних рейсов в Украине будет изучена.

Напомним, что сегодня руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландской компанией-лоукостером Ryanair. Ожидается, что первые полеты из Киева и Львова будут совершены в октябре нынешнего года, а за первый год работы Ryanair планирует перевезти на украинских направлениях около миллиона пассажиров, 40% из которых, по прогнозам перевозчика, будут европейцами.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко рассказал, сколько будут стоить авибилеты на рейсы Ryanair в Европу. Список новых направлений.

Также Ryanair заинтересовалась рейсами в Харьков, Одессу и Херсон.