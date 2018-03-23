В Украине усилилась коррупция со времен Евромайдана. Об этом говорят результаты опроса Центра исследований Международного республиканского института (International Republican Institute), который возглавляет сенатор США Джон Маккейн.

Опрос проходил в областных центрах Украины. В каждом из городов количество тех, кто считает, что с коррупцией после Майдана стало только хуже, колеблется от 55% до 26%.

От 50% до 30% респондентов говорят, что коррупция осталась той же. В целом количество людей, которые говорят, что взятки или увеличились, или остались такими же - абсолютное большинство в любом областном центре страны.

Фото: iri.org

У респондентов также поинтересовались идут ли дела в Украине в правильном или неправильном направлении.

Большая часть опрошенных считает, что в неправильном. При этом наиболее оптимистично на происходящее в стране смотрят во Львове (24% поддерживают курс и 60% не поддерживают), Кропивницком (24% за и 60% против происходящего), Виннице (24% за и 60% против), Луцке (21% против 66%).

Наиболее скептичны к происходящему в стране на юге: Мариуполь (10% против 72%), Николаев (8% за и 75% против), Одесса (9% против 75% недовольных).

Фото: iri.org

Также украинцев попросили оценить, насколько изменилась экономическая ситуация за год. Большинство выбрало пункт "несколько ухудшилась" (розовый цвет на инфографике - Прим.Ред.) либо "значительно ухудшилась" (красный цвет - Прим.Ред).

Наиболее негативно экономическую ситуацию оценили в Сумах, Николаеве, Харькове, Одессе. Наименее - в Тернополе, Виннице, Луцке.

Фото: iri.org

Опрос проводился рейтинговой группой "Украина" по заказу Центра исследований. Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры, а также в Мариуполе и Северодонецке) с 20 января по 10 февраля 2018 года, путем личных опросов.

В нем приняли участие 19 200 украинцев от 18 лет. Погрешность для каждого города не превышает плюс-минус 3,5%.

Напомним, что ранее Могерини напомнила, что Европа все еще ждет создания в Украине Антикоррупционного суда.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада не захотела отменять Е-декларирование для антикоррупционеров несмотря на требования Запада.