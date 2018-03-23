Адвокат экс-лидера партии УКРОП Геннадия Корбана Андрей Богдан просит Окружной административный суд Киева обязать Центризбирком зарегистрировать его депутатом Верховной Рады.

Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на материалы суда.

Отмечается, что в марте 2016 партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" решила исключить 13 кандидатов в депутаты Рады из своего избирательного списка на внеочередные парламентские выборы 26 октября 2014.

В частности, из списка был исключен в то время первый претендент на депутатский мандат - Богдан.

В декабря 2017 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным и отменил закон об исключении кандидатов в депутаты парламента из избирательного списка партии в той его части, где по итогам голосования такие не получили права на распределение мандатов в многомандатном округе.

На основании этого Богдан просит суд признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 26 марта 2016 года в части исключения из избирательного списка БПП.

Также Богдан просит суд обязать ЦИК признать его избранным депутатом Рады и зарегистрировать в качестве парламентария.

Напомним, в феврале 2016 Верховная Рада разрешила исключении кандидатов в депутаты парламента из избирательного списка партии в той его части, где по итогам голосования такие не получили права на распределение мандатов в многомандатном округе.

Позже КС признал этот закон неконституционными и отменил его.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве избрали нового главу партии Укроп.

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