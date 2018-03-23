Рано утром в пятницу, 23 марта, в Одессе загорелся подземный паркинг.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Одесской области.

В 05:38 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в подземном паркинге по адресу: ул. Черняховского 4.

Через 9 минут на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит легковой автомобиль. В 06:08 возгорание на площади 5 кв м было локализовано и в 06:18 ликвидировано.

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Напомним, что ранее ночью в Одессе неизвестные сожгли два автомобиля.

Как сообщала "Страна", в Киеве произошел пожар в подземном паркинге на Осокорках. Сгорели пять автомобилей.