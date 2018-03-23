"Не могу по-человечески раздеться". Савченко рассказала, что в СИЗО ее снимают на камеры
Внефракционный нардеп Надежда Савченко, дело о мере пресечения которой сегодня рассматривается в Шевченковском райсуде, заявила, что в СИЗО ее снимают камеры не только в камере, но даже в туалете.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
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"В СИЗО у меня нет никакой зоны, где бы не нарушалось человеческое достоинство. Камеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали видеокамеры. Все это о том, как людей закрывают, как унижается человеческое достоинство после Революции достоинства", - сказала она.
Ранее "Страна" сообщала, что суд избирает меру пресечения Надежде Савченко. Онлайн-репортаж.
Также Нацгвардейцы и рамки для посетителей. Появились фото с заседания суда по мере пресечения для Савченко.