Внефракционный нардеп Надежда Савченко, дело о мере пресечения которой сегодня рассматривается в Шевченковском райсуде, заявила, что в СИЗО ее снимают камеры не только в камере, но даже в туалете.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

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"В СИЗО у меня нет никакой зоны, где бы не нарушалось человеческое достоинство. Камеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали видеокамеры. Все это о том, как людей закрывают, как унижается человеческое достоинство после Революции достоинства", - сказала она.

Ранее "Страна" сообщала, что суд избирает меру пресечения Надежде Савченко. Онлайн-репортаж.

Также Нацгвардейцы и рамки для посетителей. Появились фото с заседания суда по мере пресечения для Савченко.