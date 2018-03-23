Порошенко рассказал, сколько будут стоить авибилеты на рейсы Ryanair в Европу. Список новых направлений
В пятницу, 23 марта, руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландским лоукостером Ryanair. На церемонии, которая прошла в одном из терминалов аэропорта "Борисполь", присутствовал президент Петр Порошенко.
Он назвал стоимость авиабилетов компании Ryanair для 15 рейсов.
"Сегодняшняя крупная сделка с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев. Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.
Первые полеты самолетов компании ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся!", - заявил президент.
В расписании аэропорта "Борисполь" уже появилось, к примеру, сообщение о рейсе Барселона - Борисполь.
Новые направления Ryanair из Киева:
Киев - Барселона
Киев - Братислава
Киев - Вроцлав
Киев - Варшава
Киев - Краков
Киев - Познань
Киев - Гданьск
Киев - Вильнюс
Киев - Стокгольм
Киев - Лондон
Новые направления Ryanair из Львова:
Львов - Краков
Львов - Варшава
Львов - Дюссельдорф
Львов - Мемминген
Львов - Лондон
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Напомним, что появился полный список новых направлений полетов лоукостера Ryanair из Украины в 2018 году из Киева и Львова. Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года.
Как сообщала "Страна", Ryanair заинтересовалась рейсами в Харьков, Одессу и Херсон.