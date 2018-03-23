В пятницу, 23 марта, руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландским лоукостером Ryanair. На церемонии, которая прошла в одном из терминалов аэропорта "Борисполь", присутствовал президент Петр Порошенко.

Он назвал стоимость авиабилетов компании Ryanair для 15 рейсов.

"Сегодняшняя крупная сделка с Ryanair откроет европейские горизонты для еще большего количества украинцев. Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

Первые полеты самолетов компании ожидаем в октябре, ведь для Украины нужно закупить отдельные самолеты, создать соответствующую инфраструктуру. Но самое главное, что эти полеты точно состоятся!", - заявил президент.

В расписании аэропорта "Борисполь" уже появилось, к примеру, сообщение о рейсе Барселона - Борисполь.

Новые направления Ryanair из Киева:

Киев - Барселона

Киев - Братислава

Киев - Вроцлав

Киев - Варшава

Киев - Краков

Киев - Познань

Киев - Гданьск

Киев - Вильнюс

Киев - Стокгольм

Киев - Лондон

Новые направления Ryanair из Львова:

Львов - Краков

Львов - Варшава

Львов - Дюссельдорф

Львов - Мемминген

Львов - Лондон

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что появился полный список новых направлений полетов лоукостера Ryanair из Украины в 2018 году из Киева и Львова. Начало полетов запланировано на конец октября 2018 года.

Как сообщала "Страна", Ryanair заинтересовалась рейсами в Харьков, Одессу и Херсон.