Шевченковский райсуд Киева сегодня, 23 марта, освободил внефракционного нардепа Надежду Савченко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В качестве меры пресечения Савченко избрали выполнение процессуальных обязанностей.

Судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу. В зале в этот момент раздались аплодисменты.

"Страна" ведет онлайн-репортаж о событиях вокруг дела Савченко.

Накануне Верховная Рада сняла с Героя Украины неприкосновенность. Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день вручил Савченко "пидозру" в подготовке терактов и свержения власти. Ночь опальная нардеп провела в следственном изоляторе СБУ.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацгвардейцы и рамки для посетителей. Появились фото с заседания суда по мере пресечения для Савченко.

Также мы писали, что меру пресечения для Савченко определит судья по делу Бузины.