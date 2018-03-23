Прошедшие в России выборы президента Центризбирком признал состоявшимися и действительными. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, Владимир Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. За него проголосовали 56 млн 430 тысяч 712 избирателей, то есть более половины принявших участие в голосовании.

Такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу, 23 марта.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% (8 млн 659 тысяч 206) голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский с 5,65% (4 млн 154 тысячи 985) голосов. На четвертом месте Ксения Собчак, набравшая 1,68%, за нее проголосовали 1 млн 238 тысяч 031 избирателя.

На пятом месте Григорий Явлинский, заручившийся поддержкой 1,05%, или 769 тысяч 644 избирателей. Далее следуют: Борис Титов - 0,76% (556 тысяч 801 избиратель); Максим Сурайкин - 0,68% (499 тысяч 342 избирателя), Сергей Бабурин - 0,65% (479 тысяч 013 избирателей).

Ранее "Страна" писала о том, что генеральный секретарь ООН поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

Также мы сообщали, что Парубий оговорился и попросил Запад "не признавать выборы президента Украины".