Нацбанк в прошлом году утилизировал изношенных и поврежденных гривневых банкнот на сумму в 48 млрд 355,5 млн гривен.

Об этом передает "УНН".

"В течение 2017 года Национальным банком Украины были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749,2 млн штук на сумму 48 млрд 355,5 млн гривен", - заявили в НБУ.

В частности, изъяты деньги таких номиналов:

1 грн - 83,4 млн шт. на сумму 83,4 млн грн;

2 грн - 63 млн шт. на сумму 125,9 млн грн;

5 грн - 77,5 млн шт. на сумму 387,4 млн грн;

10 грн - 85,1 млн шт. на сумму 850,7 млн грн;

20 грн - 71,7 млн шт. на сумму 1 434,6 млн грн;

50 грн - 128,6 млн шт. на сумму 6 430,9 млн грн;

100 грн - 129,8 млн шт. на сумму 12 984,5 млн грн;

200 грн - 96,7 млн шт. на сумму 19 335,2 млн грн;

500 грн - 13,4 млн шт. на сумму 6 722,8 млн грн.

Изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.

Ранее "Страна" сообщала, что в НБУ объяснили, как будут изымать из обращения старые банкноты и мелкие монеты.

Также Нацбанк заявил о выпуске новых банкнот в 100 гривен уже в этом году.