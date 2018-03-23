В Одесской области выпал снег желтого и розового цвета. Об этом сообщают пользователи соцсетей, которые выкладывают удивительные фото.

Фото: facebook.com

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей для лабораторных исследований.

"Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке - песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", - написал Абрамченко в Facebook.

Фото: facebook.com

Напомним, что 19 марта в разных населенных пунктах Луганской и Донецкой области выпал цветной снег - от оранжевого до кремового оттенка.

Как сообщала "Страна", на Прикарпатье из-за снега и морозов замерзают аисты, которые успели вернуться из теплых краев.