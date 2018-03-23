Минувшей ночью в Киеве прямо во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"23 марта в 00:23 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Авиаконструктора Антонова во время движения загорелся троллейбус", - рассказали спасатели.

Как сообщают в ГСЧС, в 00:38 спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара повреждены тормозные колодки транспортного средства. Погибших и травмированных нет.

Специалисты выясняют причину возникновения пожара.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Троещине трамвай протаранил троллейбус, образовалась огромная пробка.

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