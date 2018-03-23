Появились фотографии с заседания Шевченковского райсуда Киева, который определит меру пресечения для нардепа Надежды Савченко.

Около суда дежурят нацгвардейцы, на входе очередь из-за усиленного контроля, в том числе через "рамки" посетителей, передает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

В зал суда уже завели внефракционного нардепа Надежду Савченко.

Фото: Страна.ua

Судьей по этому делу назначен Евгений Сидоров, который рассматривает резонансное дело об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Фото: Страна.ua

Адвокаты Надежды Савченко накануне назвали ее задержание незаконным и отказались комментировать ее допрос в управлении Службы безопасности Украины.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Шевченковский райсуд Киева, который должен сегодня избрать меру пресечения нардепу Надежде Савченко, получил ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", под Шевченковским райсудом Киева собираются сторонники Надежды Савченко. У здания собралось около 20 человек. Это люди разного возраста. Некоторые из мужчин одеты в камуфляжную форму.