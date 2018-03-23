Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Окружном админсуде Киева два постановления Энергетической таможни государственной фискальной службы (ГФС) о наложении на него персонального штрафа в размере 7 и 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

1 марта Коболев заявил, что ГФС предъявила ему два персональных штрафа в размере 7 млрд гривен и 1,3 млрд гривен за нарушение процедуры таможенного оформления газа, купленного у компании "Газпром". Речь идет о покупках газа у "Газпрома" в 2015 году.

В сентябре прошлого года ГФС заявляла, что "Нафтогаз" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, поставленного "Газпромом" в октябре-ноябре 2015 года.

Напомним, что в ГФС объяснили, откуда взялся штраф 8,3 млрд грн, который прислали Коболеву.

Как сообщала "Страна", энергетическая таможня разъяснила, кто именно заплатит миллиарды гривен.