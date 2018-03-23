Полузащитник бразильского "Сан-Паулу" Маркиньос Сиприано может стать игроком донецкого "Шахтера". Об этом сообщает UOL Esporte.

По данным издания, игрок не намерен продлевать со своим нынешним клубом контракт, который заканчивается 14 сентября. Руководство "Сан-Паулу" уже в ответ перевело футболиста в дубль команды.

Ожидается, что 18-летний Сиприано подпишет предварительный контракт с "Шахтером". А летом уже полноценно станет игроком "Шахтера".

Добавим, что летом "Шахтер" могут покинуть Фред, Факундо Феррейра и Тайсон.

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