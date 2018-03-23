Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о "пурге" своего пресс-секретаря, считает, что критика со стороны руководства России является неизбежной.

Об этом Песков заявил в интервью RT.

До этого президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американского телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых две тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" - сказал тогда президент РФ.

"У любой шутки президента есть очень важный, глубокий подтекст. Если президент тебя критикует, даже наполовину серьезно, наполовину в шутку, то нужно принять это во внимание", - заявил Песков каналу.

"Любой пресс-секретарь в этом мире…", - начал отвечать Песков на вопрос ведущей канала о своей реакции на заявление Путина. "Несет пургу?", - спросила ведущая. "Получает критику от своего босса. Это неизбежно", - завершил фразу Песков.

При этом он согласился с ведущей, что шутки Путина при не вполне удачном переводе теряют свою остроту и не всегда могут быть поняты иностранной аудиторией. "Это как британский юмор - иногда его очень тяжело понять", - отметил Песков.

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