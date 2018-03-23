В пятницу, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева определит меру пресечения для нардепа Надежды Савченко. Судьей по этому делу назначен Евгений Сидоров, который рассматривает резонансное дело об убийстве журналиста Олеся Бузины.

Об этом сообщает "112 Украина".

Заседание намечено на 10:30-11:00.

Адвокаты Надежды Савченко накануне назвали ее задержание незаконным и отказались комментировать ее допрос в управлении Службы безопасности Украины.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Шевченковский райсуд Киева, который должен сегодня избрать меру пресечения нардепу Надежде Савченко, получил ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала "Страна", под Шевченковским райсудом Киева собираются сторонники Надежды Савченко. У здания собралось около 20 человек. Это люди разного возраста. Некоторые из мужчин одеты в камуфляжную форму.