Российскую певицу Любовь Успенскую, уроженку Киева, сняли с авиарейса Москва – Омск из-за устроенного ею скандала на борту самолета.

Об этом пишет издание "Народные новости".

Любовь Успенская повздорила с стюардессой из-за того, что не захотела расстаться с любимой собакой во время полета и отказалась подчиняться требованиям бортпроводницы.

Уточняется, что согласно правилам авиаперевозок, животных следует перевозить в специальных клетках, однако Успенская отказалась выполнять такие требования бортпроводницы.

В итоге вспыхнула потасовка: певица оттолкнула сотрудницу экипажа.

Поэтому, пилотам пришлось вызвать полицейских, которые не позволили исполнительнице вылететь.

Позже стало известно, что Успенской все же удалось улететь в Омск после того, как она поменяла билеты в аэропорту на другой рейс.

Кроме того, певица в комментарии одному из российских телеканалов обнародовала свою версию событий. Так, по ее словам, она зашла в самолет, но дорогу ей преградила бортпроводница, которая потребовала поместить собаку в переноску.

"У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, поэтому мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса", - рассказала Любовь Успенская.

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