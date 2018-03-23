Испанец Франсеск Перальта, который болеет за Барселону, вышел из двухмесячной комы, услышав как его родители исполняют гимн Севильи.

Об этом сообщает ТАСС.

21-летний испанец потерял сознание во время любительской игры в футбол, столкнувшись со своим соперником. После того, как у него начались конвульсии, Перальта был доставлен в больницу, где ему была проведена операция, после которой он впал в кому.

Спустя 17 дней после инцидента во время визита родных Перальты его мать начала исполнять гимн Севильи, который считается одной из официальных песен этого футбольного клуба с 2005 года. К женщине присоединилась сестра впавшего в кому и его отец. И в этот момент произошло чудо - молодой человек неожиданно для всех очнулся.

Сам Перальта признался: "Гимн Севильи мне нравится больше всего, хотя сам я болею за Барселону. Испанец также заявил, что, несмотря на случившееся, не собирается прекращать играть в футбол. К слову исполнитель песни Франсиско Хавьер Лабандон Перес, более известный как Эль Арребато, уже пригласил молодого человека к себе на концерт.

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