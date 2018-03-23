Фанат Барселоны вышел из двухмесячной комы, когда его родители спели гимн Севильи
Испанец Франсеск Перальта, который болеет за Барселону, вышел из двухмесячной комы, услышав как его родители исполняют гимн Севильи.
Об этом сообщает ТАСС.
21-летний испанец потерял сознание во время любительской игры в футбол, столкнувшись со своим соперником. После того, как у него начались конвульсии, Перальта был доставлен в больницу, где ему была проведена операция, после которой он впал в кому.
Спустя 17 дней после инцидента во время визита родных Перальты его мать начала исполнять гимн Севильи, который считается одной из официальных песен этого футбольного клуба с 2005 года. К женщине присоединилась сестра впавшего в кому и его отец. И в этот момент произошло чудо - молодой человек неожиданно для всех очнулся.
Сам Перальта признался: "Гимн Севильи мне нравится больше всего, хотя сам я болею за Барселону. Испанец также заявил, что, несмотря на случившееся, не собирается прекращать играть в футбол. К слову исполнитель песни Франсиско Хавьер Лабандон Перес, более известный как Эль Арребато, уже пригласил молодого человека к себе на концерт.
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