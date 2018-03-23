На авиабазе США смертник подорвал автомобиль с газовыми баллонами. Фото
В США вчера вечером, 22 марта, при въезде на авиабазу ВВС США "Тревис" (Калифорния) взорвался автомобиль, загруженный баллонами с пропаном. Водитель погиб на месте.
Об этом сообщает телеканал CBS.
Отмечается, что военнослужащие сразу потушили горящий автомобиль, огонь не перекинулся на самолеты. Обошлось без пострадавших.
Фото: cbsnews.com
По словам источника в правоохранительных органах штата, водитель подъехал к воротам авиабазы и затем умышленно подорвал баллоны.
Сообщается, что личность мужчины установлена, однако эти данные пока не раскрывают. Полиция рассматривает версию теракта.
Угрозы для авиабазы нет. Дело расследуют специалисты из ВВС, ФБР и правоохранительных органов.
Отметим, база "Тревис" является основным грузовым и транспортным терминалом для военных на западном побережье США, там находятся около семи тысяч военнослужащих.
Ранее "Страна" сообщала, что в США нашли "техасского подрывника", но он взорвался в своем автомобиле.