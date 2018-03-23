Спасатели предупреждают о значительном повышении уровня воды в реке Дунай уже сегодня, 23 марта, особенно на участке возле города Вилково.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно данным Укргидрометцентра, сообщают в ГосЧС, из-за сильного ветра ожидается, что уровень воды достигнет отметки в 150-160 см. При этом при превышении отметки в 155 см возможно затопление пониженных незаселенных участков города.

По состоянию на 08.00 22 марта уровень воды в Дунае возле города Вилково составлял 140 см над нулевым уровнем поста.

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