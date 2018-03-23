Под Шевченковским райсудом Киева, где сегодня собираются избрать меру пресечения Надежде Савченко, собираются ее сторонники.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

У здания собралось около 20 человек. Это люди разного возраста. Некоторые из мужчин одеты в камуфляжную форму.

В вестибюле суда дежурят около 20 правоохранителей в обмундировании и бронежилетах. Всех входящих тщательно досматривают и просят пройти через рамки металлоискателей.

По состоянию на 09.00 часов в вестибюле суда собралось около 80 журналистов.

Сотрудница канцелярии суда отметила, что ни время начала заседания, ни состав судей пока не определены.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 22 марта "Страна" вела онлайн-репортаж, как Верховная Рада дала добро на задержание и арест Надежды Савченко.

Ранее "Страна" разбиралась, как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики.