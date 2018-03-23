Сегодня, 23 марта, Шевченковский суд Киева будет избирать меру пресечения для задержанной вчера Надежды Савченко. Прокуратура требует ее ареста без права внесения залога.

Накануне Верховная Рада сняла с Героя Украины неприкосновенность. Генпрокурор Юрий Луценко в тот же день вручил Савченко "пидозру" в подготовке терактов и свержения власти. Ночь опальная нардеп провела в следственном изоляторе СБУ.

По данным следствия, Савченко предлагала украинским военным устроить массовое убийство депутатов и первых лиц государства в центре Киева. Как это могло происходить в деталях - уже разбиралась "Страна".

По данным наших источников и многих обозревателей, дело Савченко является искусной провокацией спецслужб, которые "подвели" к бывшей летчице своих агентов - чтобы сфабриковать политически громкое дело.

"Страна" следит за судебным заседанием в режиме онлайн. Оно начнется в 10:30 утра.

Прямая трансляция

12:41 Адвокат заявляет, что разговоры военных-агентов СБУ с Савченко носили провокативный характер, что запрещено законодательством.

Также он говорит о том, что Савченко записывали на видео в нарушение закона - она в тот момент пользовалась депутатским иммунитетом, и ее не имели права "писать".

12:37 Подозрение по 263 УК (незаконное хранение оружия) Украины необоснованно - Савченко не задерживали с оружием. Мол, арсенал вез Рубан, пусть с ним и работает следствие.

12:33 Адвокат цитирует текст "пидозры", в котором гибель людей от "терактов Савченко" указана в прошедшем времени. "Где эти погибшие люди?". Также говорит, "глава ДНР" Александр Захарченко не осужден ни одним судом как террорист.

12:30 Защита доказывает, что "ДНР" не является по законам Украины террористической организацией. Говорит, что подобные новации пытались провести через парламент в форме закона, но эта попытка провалилась. А призыв Рады признать сепаратистов террористами не равнозначно самому признанию.

12:27 Защитник говорит, что задержание незаконно. Она в момент задержания не совершала никакого преступления.

12:24 Слово у адвоката. "Ходатайство не обосновано и не подлежит удовлетворению". Он считает, что изначально весь процесс политически управляемый. Мол, пока Савченко была в плену, ее использовали как знамя, а когда начала выступать против власти - ее задержали.

12:17 Савченко объявила голодовку.

12:12 "Мы воюем с Россией уже более 700 лет", - Савченко. Все ее выступление - лозунги. По сути обвинения информации очень мало. Ждем речи адвоката.

12:05 Савченко повторила, что создавала "картину сюрреализма", зная, что ее "ведут" спецслужбы. "Практически год я подыгрывала им в этом бреду".

12:02 Говорит, что ни разу не перевозила оружие через линию разграничения. Также говорит, что не покупала его.

При этом факт перевозки оружия косвенно признаёт. По словам Савченко, оружие, которое перевозилось со стороны врага, нужно было для того, чтобы понять откуда это оружие - из России или продано со складов Украины.

11:58 "Заказчик моего дела - администрация президента. Исполнитель - это военное подразделение". "Мы не судим Майдан, за то что скинул преступную власть Януковича. И не будем судить, когда народ скинет эту преступную власть".

11:57 Говорит, что на все планы "терактов" нужен был бы целый полк. "Я не депутат Пашинский. Я не стреляю сдуру по людям". Сорвала аплодисменты.

11:56 "ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями". "Это оккупированные территории, на которых проживают украинцы".

11:55 Слово у Савченко. "98% Укарины говорят, что готовы на все, чтобы взорвать эту власть". Говорит, что дело политически мотивированно.

"Из всего, что озвучила прокуратура, правда только одно - мое неуважение к представителям власти".

11:54 Обвинение завершило зачитывать ходатайство. Настаивает на безальтернативном аресте на 60 дней.

11:49 Прокурор заявил, что 9 марта Савченко общалась с Березнем и сообщила ему о наличии в ее сумке восьми гранат Ф-1, которые она готова взорвать, но живой не сдаться. Это произошло в тот день, когда избиралась мера пресечения Рубану.

Другими словами, впервые стало известно, что Савченко виделась с провокатором Березнем уже в день, когда все было раскрыто.

11:47 Прокурор зачитывает справку от пограничников о том, что Савченко за последние месяцы официально не пересекала линию разграничения в сторону "ДНР". Зато есть сведения о том, как она въезжала оттуда обратно.

11:44 Обвинитель все время подчеркивает - это Савченко с Рубаном первые предложили военным из части в Хмельницком принять участие в осуществлении мятежа.

Это ключевой момент, на котором следствие все время настаивает, но вряд ли имеет весомые доказательства этой версии - кроме показаний собственных агентов, которые являются заинтересованными сторонами. Ведь если они провоцировали Савченко на совершение теракта, то по закону судить надо их.

11:41 Прокурор перечисляет статьи, которые вменяются нардепу. Зачитывание ходатайства подходит к финишу. Все представленные аргументы сводятся к подозрению о подготовке насильственного свержения власти, убийства президента, премьера (впервые прозвучало!), депутатов ВР, политиков и правоохранителей.

Помимо тяжелых статей о госперевороте, вооруженном свержении власти ей также вменяется незаконное хранение оружия.

11:36 Теперь повествование о поставке второй партии оружия, доставленного из "ДНР" якобы для осуществления теракта.

11:34 Савченко следствие вменяет как организацию вооруженного переворота, так и его осуществление. Речь о том, что она сама хотела подорвать гранаты в парламенте и вместе с этим - якобы стояла во главе всей схемы путча.

11:31 Далее прокурор рассказывает, как к заговору Савченко и Рубан пытались привлечь офицеров 8 полка спецназа (отметим, что объективных доказательств такой "вербовки" нет). А те сделали вид, что согласились. Теперь идёт повествование о том, как осуществлялась первая поставка оружия из "ДНР" в ноябре.

11:27 Прокурор перечисляет все варианты и сценарии заговора, которые указаны в тексте представления о снятии неприкосновенности. Сценарий один - обстрел из минометов зданий Рады и Администрации президента, а параллельно - подрыв гранат в здании парламента.

11:23 Прокурор постепенно подводит к сути дела Савченко. Во-первых, указывает на то, что Александр Захарченко и Александр Тимофеев - лидеры террористической организации "ДНР". Во-вторых, указывает на наличие в действиях Савченко состава преступления по незаконному обороту оружия.

В-третьих, вместе с Рубаном Савченко вменяется вступление в сговор с Захарченко, Тимофеевым и неустановленными лицами по проведению терактов и насильственному свержению конституционного строя.

11:18 Прокурор рассказывает о том, как на территории части Донецкой и Луганской областей было в 2014 году объявлено АТО. Приводит серию законодательных актов о том, что "ДНР" и "ЛНР" признаны террористическими организациями.

11:15 Прокурор приступил к зачитыванию текста ходатайства о взятии Савченко под стражу.

11:10 Адвокат Савченко говорит, что ходатайство об избрании меры пресечения Савченко было вручено в 20:00. Надежда уточняет - в 19:40. Адвокат, по его словам, не успел изучить ходатайство и предоставленные материалы дела.

11:05 Надежда говорит, что у нее на содержании мать-пенсионер. Она 1938 года рождения, 80 лет исполнится 29 марта (меньше, чем через неделю). Также судья попросил Савченко перечислить ее награды. Она сначала сказала, что всех не помнит, потом перечислила основные: Герой Украины, За мужество 3 степени и медаль за миротворческую миссию в Ираке.

11:03 "Вы несудимы?" - "Незаконно судима в Российской Федерации". Свое вчерашнее задержание сотрудниками СБУ также называет его незаконным.

11:01 Вернулся судья. Позволил Савченко выйти из бокса. Она села рядом с адвокатом Дмитрием Бугаем. Справа от нее женщина-охранник.

10:57 Пять минут от судьи уже превратились в двадцать. Неужели так сложно решить, выпускать Савченко из бокса или нет?

10:47 "За мечты и за слова не судят". Савченко говорит, что Луценко вырезал ряд моментов из вчерашнего видео. На вопросы журналистов отвечает дерзко, часто переадресовывает их назад. Видимо, сегодня в суде будет горячо.

10:45 В зале перепалка между Савченко и некоторыми журналистами. Они спрашивают, как она попала в "Батькивщину". Нардеп отвечает, что не голосовала за эту партию.

10:43 Савченко заполняет паузу. Сравнивает нынешние события с 37-м годом. Ей аплодируют. "Оружие остается в Украине. Я тоже в Украине, и никуда отсюда не собираюсь".

10:37 Суд начался. Адвокаты просят выпустить Савченко из бокса. Обвинение не возражает. Савченко тоже, но пустила шпильку: "Зачем выпускать, если все равно закроете?". Судья удалился решать. "Это буквально на пять минут".

10:34 Нардеп говорит речь из бокса, пока не пришли судьи.

10:32 Савченко уже в стеклянном боксе.

10:30 Около суда уже дежурят нацгвардецы. На входе очередь из-за усиленного контроля и проверки посетителей.





10:28 Судьей назначен Евгений Сидоров. Именно он рассматривает дело об убийстве Олеся Бузины.