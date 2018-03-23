В Киеве утром 23 марта остановили движение поездов по красной ветке метро в ​​час пик.

Около 08.00 на станции Крещатик в обоих направлениях скопилась толпа народа, поезда высаживали пассажиров и шли пустыми.

Дежурный объявлял, что движение приостановили по техническим причинам ориентировочно на 10 минут. Причин на станции не объясняли.

В пресс-службе метрополитена около 08.15 сообщили о поломке: "Красная ветка. Поломка поезда. Движение организовано "Академгородок" – "Крещатик", "Арсенальная" – "Лесная".

Еще через 10 минут сообщили, что движение уже происходит в обычном режиме.

В пресс-службе метрополитена других объяснений не предоставили, кроме как "поломка поезда".

Из-за приостановки движения некоторые пассажиры вынуждены были искать другие варианты общественного транспорта, чтобы добраться на работу или учебу. Те, кто все же ждал метро, ​​образовали большие очереди.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве остановили красную ветку метро из-за пассажира, упавшего на рельсы станции Днепр.

Также задержанный со взрывчаткой в метро Киева является членом партии Саакашвили, - Шкиряк.