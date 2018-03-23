Курс НБУ 23 марта - доллар дешевеет, евро дорожает
В пятницу, 23 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел, а евро стал дороже.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Доллар подешевел на 3 копейки - до 26,25 грн.
Евро прибавил в цене 5 копеек - до 32,33 грн.
Российский рубль сегодня также немного подорожал - до 0,462 грн.
Напомним, что ранее "Страна" писала, для чего НБУ скупает дорогой доллар и что будет с курсом национальной валюты дальше. Кому именно Нацбанк помог дорогими покупками - неизвестно.
Как сообщала "Страна", 22 марта НБУ укрепил гривну по отношению к доллару, но ослабил по отношению к евро.
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