В пятницу, 23 марта, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел, а евро стал дороже.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар подешевел на 3 копейки - до 26,25 грн.

Евро прибавил в цене 5 копеек - до 32,33 грн.

Российский рубль сегодня также немного подорожал - до 0,462 грн.

Напомним, что ранее "Страна" писала, для чего НБУ скупает дорогой доллар и что будет с курсом национальной валюты дальше. Кому именно Нацбанк помог дорогими покупками - неизвестно.

Как сообщала "Страна", 22 марта НБУ укрепил гривну по отношению к доллару, но ослабил по отношению к евро.