Шевченковский райсуд Киева, который должен сегодня избрать меру пресечения нардепу Надежде Савченко, получил ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Время рассмотрения в суде сообщат позже.

Фото: facebook.com

Адвокаты Надежды Савченко накануне назвали ее задержание незаконным и отказались комментировать ее допрос в управлении Службы безопасности Украины.

По данным ГПУ, Савченко нарушила целый ряд статей УК Украины, среди которых подготовка госпереворота и планирование теракта в Киеве, за что ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 22 марта "Страна" вела онлайн-репортаж, как Верховная Рада дала добро на задержание и арест Надежды Савченко.

Ранее "Страна" разбиралась, как склеивалось дело Савченко и что это означает для украинской политики.