В Киеве задержали с поличным 25-летнего жителя столицы, который пытался обменять в 11 тысяч фальшивых долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители установили, что фальшивомонетчик через интернет договорился с владельцем обменного пункта обменять доллары на гривны.



"Во время операции злоумышленник передал кассиру 11 тысяч долларов, упакованных банковским способом. Однако, как оказалось, лишь часть из купюр были настоящими, а остальные - высококачественной подделкой. Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то пытался задержать мошенника. Тот бросился бежать, но был задержан полицейскими, которых вовремя вызвал предприниматель. При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте", - уточнили в прокуратуре.



Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения.



Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.

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