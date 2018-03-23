Модель Playboy Карен Маклугал, которая ранее просила суд разрешить рассказать о ее связи с Дональдом Трампом, сообщила подробности их интимных отношений.

Об этом сообщает CNN.

Модель рассказала, что была близка с Трампом в 2006-2007 годах, когда тот уже был женат на Мелании.

По ее словам, она познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Они проговорили несколько часов, после чего у них был секс.

"После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне", - заявила Макдугал и добавила, что это очень расстроило ее.

"Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно", - сказала она.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", ранее Макдугал утверждала что она и Трамп прекратили отношения после девяти месяцев в апреле 2007 года.Также она сообщила, что в 2016 году ей заплатили $150 тыс. сотрудники компании American Media, которой принадлежит издание National Enquirer, за права на публикацию ее истории. При этом материал так и не был напечатан.