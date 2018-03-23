Генетики раскрыли секрет странной инопланетной мумии из Мутакама
Ученые Стенфордского университета полностью расшифровали геном таинственной мумии, которую называли гуманоидом из Атакамы. Чтобы раскрыть загадку генетикам понадобилось пять лет исследований.
Об этом сообщает журнал Genome Research.
Фото: Genome Research
Мумия длиной всего 15 сантиметров была обнаружена в 2003 году в одной из заброшенных деревень в Чили, и сегодня находится в частной коллекции испанского бизнесмена. Мумия имеет всего 10 пар ребер и вытянутый череп, что привлекло к ней повышенное внимание и породило версию об инопланетном происхождении.
Анализ ДНК, проведенный под руководством доктора Гарри Нолана, показал, что останки принадлежат человеку женского пола, по-видимому, недоношенному плоду. При этом состав костей мумии напоминает состав костей шестилетнего ребенка, что говорит о необычном генетическом заболевании, которое состарило плод еще в утробе матери.
"Нам удалось взглянуть на все мутации, которые были у этого индивида, ведь все мы рождаемся с мутациями. Но этому человеку особенно не повезло", - пояснил Нолан.
В результате полной расшифровки генома ученым улалось доказать, что мумия имеет чилийское происхождение, а в ее ДНК присутствовали мутации семи генов, которые внесли вклад в аномалии строения черепа и костей.
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