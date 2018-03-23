Ученые Стенфордского университета полностью расшифровали геном таинственной мумии, которую называли гуманоидом из Атакамы. Чтобы раскрыть загадку генетикам понадобилось пять лет исследований.

Об этом сообщает журнал Genome Research.

Фото: Genome Research

Мумия длиной всего 15 сантиметров была обнаружена в 2003 году в одной из заброшенных деревень в Чили, и сегодня находится в частной коллекции испанского бизнесмена. Мумия имеет всего 10 пар ребер и вытянутый череп, что привлекло к ней повышенное внимание и породило версию об инопланетном происхождении.

Анализ ДНК, проведенный под руководством доктора Гарри Нолана, показал, что останки принадлежат человеку женского пола, по-видимому, недоношенному плоду. При этом состав костей мумии напоминает состав костей шестилетнего ребенка, что говорит о необычном генетическом заболевании, которое состарило плод еще в утробе матери.

"Нам удалось взглянуть на все мутации, которые были у этого индивида, ведь все мы рождаемся с мутациями. Но этому человеку особенно не повезло", - пояснил Нолан.

В результате полной расшифровки генома ученым улалось доказать, что мумия имеет чилийское происхождение, а в ее ДНК присутствовали мутации семи генов, которые внесли вклад в аномалии строения черепа и костей.

Ранее "Страна" сообщала, что археологи обнаружили самые старые татуировки на древних мумиях из Египта.

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